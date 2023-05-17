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13 марта, 19:26 • 70051 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 114264 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Турции заявляют, что зерновая сделка будет продлена

В Турции заявляют, что зерновая сделка будет продлена

Киев • УНН

 • 2048842 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. По словам турецких чиновников, соглашение, которое позволяет Украине экспортировать зерно из ключевых портов через Черное море, будет продлено, а россия "пока согласилась остаться в соглашении", информирует Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Объявление ожидается в среду, сказали чиновники.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков, как указано, пока не подтвердил сделку, отметив в СМС, что пока рано комментировать.

Ранее спикер кремля дмитрий песков заявил, что объявлять пока нечего, и что россия объявит о своем решении в надлежащее время, сообщают росСМИ.

Дополнение

Соглашение, заключенное при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций, сохранит открытым большой торговый путь на фоне войны россии в Украине и увеличит мировые поставки продовольствия. москва угрожала выйти из соглашения, если не будут устранены "препятствия" для поставок ее собственного урожая и удобрений.

Украинские Национальные Новости

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