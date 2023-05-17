В Турции заявляют, что зерновая сделка будет продлена

Детали

Объявление ожидается в среду, сказали чиновники.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков, как указано, пока не подтвердил сделку, отметив в СМС, что пока рано комментировать.

Ранее спикер кремля дмитрий песков заявил, что объявлять пока нечего, и что россия объявит о своем решении в надлежащее время, сообщают росСМИ.

Дополнение

Соглашение, заключенное при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций, сохранит открытым большой торговый путь на фоне войны россии в Украине и увеличит мировые поставки продовольствия. москва угрожала выйти из соглашения, если не будут устранены "препятствия" для поставок ее собственного урожая и удобрений.