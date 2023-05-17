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Останнє судно залишає порт України на тлі невизначеності щодо зернової угоди після 18 травня

Останнє судно залишає порт України на тлі невизначеності щодо зернової угоди після 18 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Останнє судно має залишити український порт у середу в межах угоди, що дозволяє безпечно експортувати українське зерно Чорним морем, заявив представник ООН за день до того, як росія може вийти з угоди, виставляючи низку вимог для експорту її власного зерна та добрив, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

москва погодилася продовжити зернову угоду ще на 120 днів у листопаді, але потім у березні дала згоду лише на 60-денне продовження - до 18 травня - якщо не буде виконано список вимог щодо її власного агроекспорту.

"Є ще багато відкритих питань щодо нашої частини угоди. Тепер потрібно буде ухвалити рішення", - заявив у вівторок журналістам спікер кремля дмитро пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

Минулого тижня високопосадовці з росії, України, Туреччини та ООН зустрілися у Стамбулі, щоб обговорити зернову угоду.

Представник ООН Стефан Дюжаррик заявив у вівторок: "Контакти продовжуються на різних рівнях. Очевидно, що ми на делікатній стадії".

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив минулого тижня, що, на його думку, угода може бути продовжена щонайменше ще на два місяці.

Відповідно до угоди, в українському порту все ще перебуває лише одне судно, яке має вийти в середу і пройти через зерновий коридор зі своїм вантажем, сказав представник ООН, тоді як ще одне судно у вівторок прямувало назад до Туреччини та ще п'ять суден чекали на виїзну інспекцію в турецьких водах.

При цьому з 4 травня СКЦ у Стамбулі, що бере участь у реалізації угоди, як повідомляється, не дав дозволу жодному новому судну.

У витримці з листа, з яким агентство ознайомився минулого місяця, росія повідомила своїх колег з СКЦ, що не даватиме дозвіл жодному новому судну для участі в угоді, якщо транзит не буде завершено до 18 травня - "очікуваної дати... припинення".

У ньому йдеться, що це було зроблено "щоб уникнути комерційних втрат і запобігання можливим ризикам безпеки" після 18 травня.

Доповнення

Угода, укладена за посередництвом ООН та Туреччини у липні минулого року, дозволяє безпечно експортувати Чорним морем зерно, що застрягло у портах внаслідок російського вторгнення.

росія раніше заявляла про "глухий кут" щодо продовження угоди після 18 травня, оскільки не було виконано список її вимог щодо полегшення експорту її власного зерна та добрив.

У Стамбулі 11-12 травня відбулися дводенні переговори з представниками Туреччини, росії, України та ООН.

15 травня українська сторона повідомила, що отримує суперечливі сигнали щодо майбутнього зернової угоди з експорту українського зерна Чорним морем і що на сьогодні є "підвішена ситуація невизначеності" щодо зернового коридору.

16 травня українська сторона вказала, що онлайн-переговори щодо продовження "зернової угоди" можуть відбутися у найближчі дні.

Близько 30 мільйонів тонн зерна та продуктів харчування було експортовано з України в межах угоди з Чорного моря, у тому числі майже 600 000 тонн зерна на суднах Всесвітньої продовольчої програми для надання допомоги в Афганістані, Ефіопії, Кенії, Сомалі та Ємені, повідомляла ООН.

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