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Онлайн-переговори щодо продовження "зернової угоди" можуть відбутися у найближчі дні

Онлайн-переговори щодо продовження "зернової угоди" можуть відбутися у найближчі дні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Онлайн-переговори щодо продовження “зернової” угоди можуть відбутися найближчими днями. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар, передає УНН.

Деталі

За словами посла, росія намагається блокувати прохід суден та проведення інспекцій, використовуючи це, як знаряддя тиску.

Проте він додав, що переговори продовжуються.

"Переговори продовжуються. Очікуємо, що найближчими днями будуть переговори в онлайн-форматі… Назвавши 18 травня датою, коли нібито припиняється дія “зернової угоди”, вони намагаються тиснути не тільки на нас, але й на Туреччину й ООН. Але шанси є (на продовження угоди - ред.). Переконаний, що ми знайдемо важелі впливу на агресора", - сказав посол.

Доповнення

Угода, укладена за посередництвом ООН та Туреччини у липні минулого року, дозволяє безпечно експортувати Чорним морем зерно, що застрягло у портах внаслідок російського вторгнення.

росія раніше заявляла про "глухий кут" щодо продовження угоди після 18 травня, оскільки не було виконано список її вимог щодо полегшення експорту її власного зерна та добрив.

У Стамбулі 11-12 травня відбулися дводенні переговори з представниками Туреччини, росії, України та ООН.

15 травня українська сторона повідомила, що отримує суперечливі сигнали щодо майбутнього зернової угоди з експорту українського зерна Чорним морем і що на сьогодні є "підвішена ситуація невизначеності" щодо зернового коридору.

Заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань - координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс заявив, що тривають зусилля для продовження угоди, що дозволить безпечно експортувати зерно з чорноморських портів України.

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