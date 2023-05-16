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ООН закликає до продовження зернової угоди

ООН закликає до продовження зернової угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань - координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс заявив, що тривають зусилля для продовження угоди, що дозволить безпечно експортувати зерно з чорноморських портів України, пише УНН.

Як повідомляється, він закликав досягти угоди про продовження Чорноморської зернової ініціативи після того, як минулого тижня переговори зайшли в глухий кут - росія погрожувала вийти з угоди через нібито перешкоди для її власного експорту зерна та добрив.

Цитата

"Продовження Чорноморської ініціативи має вирішальне значення, так само як і підтвердження сторонами прихильності щодо її безперебійного та ефективного функціонування", - сказав Гріффітс.

Деталі

Минулого тижня Гріффітс зустрівся з високопоставленими чиновниками з рф та України в Стамбулі у Туреччині, але сказав, що росія не погодилася продовжити угоду. "росія вимагає відновити роботу трубопроводу, яким постачається російський аміак до українського чорноморського порту, щодо чого підштовхує ООН", - ідеться у повідомленні.

Заступник посла США в ООН Роберт Вуд заявив, що росія винна в тому, що поки що не вдалося продовжити зернову угоду, і що росія не зацікавлена в переговорах про продовження зернової угоди.

Доповнення

Угода, укладена за посередництвом ООН та Туреччини у липні минулого року, дозволяє безпечно експортувати Чорним морем зерно, що застрягло у портах внаслідок російського вторгнення.

росія раніше заявляла про "глухий кут" щодо продовження угоди після 18 травня, оскільки не було виконано список її вимог щодо полегшення експорту її власного зерна та добрив.

У Стамбулі 11-12 травня відбулися дводенні переговори з представниками Туреччини, росії, України та ООН.

15 травня українська сторона повідомила, що отримує суперечливі сигнали щодо майбутнього зернової угоди з експорту українського зерна Чорним морем і що на сьогодні є "підвішена ситуація невизначеності" щодо зернового коридору.

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