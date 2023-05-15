Майбутнє зернової угоди наразі невизначене - посол МЗС

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"Тому на сьогоднішній день ми маємо, ну, таку, фактично, підвішену ситуацію невизначеності щодо зернового коридору. Тому що сигнали є різні. Туреччина говорить, що начебто має бути все-таки продовжена угода до 18 травня, але на цьому тижні, на скільки мені відомо, ніяких додаткових перемовин не заплановано, минулого тижня ніякого конкретного результату щодо подовження зернової угоди ми не отримали", - сказала Трофімцева.

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Вона нагадала, що у Туреччині минулого тижня провели раунд перемовин високого рівня. "І ситуація, скажем так, глобально не дуже змінилася, ми отримуємо досить таку суперечливу інформацію, я би сказала, щодо зернової угоди і можливості її продовження. З одного боку, так, деякі джерела в російському уряді, або дотичні, скажімо так, до російської сторони до перемовин по зерновій угоді, говорять про те, що скоріш за все росія все-таки погодиться на подовження, чергове подовження, але всьо лише на 60 днів, і це буде залежати від прогресу перемовин щодо іншого, скажімо так, пакетної угоди між росією і ООН. З іншого боку, ми чуємо, продовжуємо чути офіційні стейтменти про те, що не бачить росія на сьогоднішній день сенсу для себе продовжувати угоду після 18 травня, тому що її вимоги щодо цієї угоди не виконуються. Насправді тут відбуваються, як завжди, маніпуляції, при чому досить серйозні", - пояснила Трофімцева.

З її слів, попри заяви рф щодо того, що їй заважають експортувати її агропродукцію чи добрива, "цифри говорять про інше - за 2022 рік".

"Тим не менш, вони наполягають на тому, що є декілька моментів, які мають стати передумовою для того, щоб росія погодилася продовжити зернову угоду", - зазначила Трофімцева.

З її слів, ідеться зокрема про перепідключення "россільхозбанку" до SWIFT. "Але росія піднімає інші питання, у тому числі питання аміакопроводу, у тому числі і питання імопрту техніки, і комплектуючих, і запчастин до росії відновлення", - зазначили посол МЗС з особливих доручень.

Нагадаємо

За підсумками переговорів минулого тижня у Стамбулі міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що сторони близькі до продовження зернової угоди.

У відповідь у кремлі заявили, що на фронті переговорів про продовження зернової угоди про постачання зерна з України через Чорне море "поки немає про що повідомляти".