Майбутнє зернової угоди наразі невизначене - посол МЗС

ukru
Ексклюзив
07:03 • 7774 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 23970 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 281820 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 380094 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 311488 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 345051 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308223 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223567 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207037 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165592 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.6 м/с
88 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 27252 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 35012 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 34460 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

03:06 • 11494 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 32805 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 400795 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 543486 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 576033 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 572870 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 472424 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 11375 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208473 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 380097 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 178020 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168764 перегляди
Актуальне
Майбутнє зернової угоди наразі невизначене - посол МЗС

Майбутнє зернової угоди наразі невизначене - посол МЗС

Київ • УНН

 • 1735706 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Україна отримує суперечливі сигнали щодо майбутнього зернової угоди щодо експорту українського зерна Чорним морем, на сьогодні є "підвішена ситуація невизначеності" щодо зернового коридору. Про це під час брифінгу у понеділок сказала посол МЗС з особливих доручень, координаторка Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева, пише УНН.

Цитата

"Тому на сьогоднішній день ми маємо, ну, таку, фактично, підвішену ситуацію невизначеності щодо зернового коридору. Тому що сигнали є різні. Туреччина говорить, що начебто має бути все-таки продовжена угода до 18 травня, але на цьому тижні, на скільки мені відомо, ніяких додаткових перемовин не заплановано, минулого тижня ніякого конкретного результату щодо подовження зернової угоди ми не отримали", - сказала Трофімцева.

Деталі

Вона нагадала, що у Туреччині минулого тижня провели раунд перемовин високого рівня. "І ситуація, скажем так, глобально не дуже змінилася, ми отримуємо досить таку суперечливу інформацію, я би сказала, щодо зернової угоди і можливості її продовження. З одного боку, так, деякі джерела в російському уряді, або дотичні, скажімо так, до російської сторони до перемовин по зерновій угоді, говорять про те, що скоріш за все росія все-таки погодиться на подовження, чергове подовження, але всьо лише на 60 днів, і це буде залежати від прогресу перемовин щодо іншого, скажімо так, пакетної угоди між росією і ООН. З іншого боку, ми чуємо, продовжуємо чути офіційні стейтменти про те, що не бачить росія на сьогоднішній день сенсу для себе продовжувати угоду після 18 травня, тому що її вимоги щодо цієї угоди не виконуються. Насправді тут відбуваються, як завжди, маніпуляції, при чому досить серйозні", - пояснила Трофімцева.

З її слів, попри заяви рф щодо того, що їй заважають експортувати її агропродукцію чи добрива, "цифри говорять про інше - за 2022 рік".

"Тим не менш, вони наполягають на тому, що є декілька моментів, які мають стати передумовою для того, щоб росія погодилася продовжити зернову угоду", - зазначила Трофімцева.

З її слів, ідеться зокрема про перепідключення "россільхозбанку" до SWIFT. "Але росія піднімає інші питання, у тому числі питання аміакопроводу, у тому числі і питання імопрту техніки, і комплектуючих, і запчастин до росії відновлення", - зазначили посол МЗС з особливих доручень.

Нагадаємо

За підсумками переговорів минулого тижня у Стамбулі міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що сторони близькі до продовження зернової угоди.

У відповідь у кремлі заявили, що на фронті переговорів про продовження зернової угоди про постачання зерна з України через Чорне море "поки немає про що повідомляти".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітикаАгроновини
Tesla
$263.83
Brent
$72.72
Bitcoin
$82,049.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.05
Золото
$3,149.55
Ethereum
$1,804.21