москва не погоджується з Анкарою: кремль "не має про що повідомляти" щодо зернової угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. На фронті переговорів про продовження зернової угоди про постачання зерна з України через Чорне море "поки немає про що повідомляти", за даними росЗМІ, заявив речник кремля дмитро пєсков, не розділяючи оптимізм Туреччини, пише УНН.
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"Поки жодної немає інформації з цього приводу, - цитують росЗМІ заяву пєскова на прохання прокоментувати заяви голови турецького Міноборони Хулусі Акара, що сторони рухаються до продовження зернової угоди. - Поки немає про що повідомляти. Робота триває, контакти продовжуються і продовжуватимуться".
Раніше
Анкара заявила, що сторони близькі до продовження зернової угоди.
Доповнення
У Стамбулі відбулися дводенні переговори з представниками Туреччини, росії, України та ООН.
Угода, укладена за посередництвом ООН та Туреччини у липні минулого року, дозволяє безпечно експортувати Чорним морем зерно, що застрягло у портах внаслідок російського вторгнення.
росія раніше заявляла про "глухий кут" щодо продовження угоди після 18 травня, оскільки не було виконано список її вимог щодо полегшення експорту її власного зерна та добрив.