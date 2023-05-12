москва не соглашается с Анкарой: кремлю "не о чем сообщать" по зерновой сделке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. На фронте переговоров о продлении зернового соглашения о поставках зерна из Украины через Черное море "пока не о чем сообщать", по данным росСМИ, заявил спикер кремля дмитрий песков, не разделяя оптимизм Турции, пишет УНН.
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"Пока никакой нет информации на этот счет, - цитируют росСМИ заявление пескова на просьбу прокомментировать заявления главы турецкого Минобороны Хулуси Акара, что стороны движутся к продлению зерновой сделки. - Пока не о чем сообщать. Работа продолжается, контакты продолжаются и будут продолжаться".
Ранее
Анкара заявила, что стороны близки к продлению зерновой сделки.
Дополнение
В Стамбуле состоялись двухдневные переговоры с представителями Турции, россии, Украины и ООН.
Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать Черным морем зерно, застрявшее в портах в результате российского вторжения.
россия ранее заявляла о "тупике" по продлению соглашения после 18 мая, поскольку не был выполнен список ее требований по облегчению экспорта ее собственного зерна и удобрений.