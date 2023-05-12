Анкара заявила, що сторони близькі до продовження зернової угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Сторони наближаються до угоди про продовження Чорноморської зернової ініціативи, заявив у п'ятницю голова Міноборони Туреччини Хулусі Акар, пише УНН.
Цитата
"За першою отриманою інформацією, зустріч у Стамбулі була позитивною. Рухаються (до угоди - ред.) щодо продовження зернової угоди", - заявив Акар, про що йдеться у повідомленні Міністерства оборони Туреччини.
Доповнення
У Стамбулі відбулися дводенні переговори з представниками Туреччини, росії, України та ООН.
Угода, укладена за посередництвом ООН та Туреччини у липні минулого року, дозволяє безпечно експортувати Чорним морем зерно, що застрягло у портах внаслідок російського вторгнення.
росія раніше заявляла про "глухий кут" щодо продовження угоди після 18 травня, оскільки не було виконано список її вимог щодо полегшення експорту її власного зерна та добрив.