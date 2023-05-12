Анкара заявила, что стороны близки к продлению зернового соглашения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Стороны приближаются к соглашению о продлении Черноморской зерновой инициативы, заявил в пятницу глава Минобороны Турции Хулуси Акар, пишет УНН.
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"По первой полученной информации, встреча в Стамбуле была положительной. Движутся (к соглашению - ред.) по продлению зернового соглашения", - заявил Акар, о чём говорится в сообщении Министерства обороны Турции.
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В Стамбуле состоялись двухдневные переговоры с представителями Турции, россии, Украины и ООН.
Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать по Черному морю зерно, застрявшее в портах в результате российского вторжения.
россия ранее заявляла о "тупике" по продлению соглашения после 18 мая, поскольку не был выполнен список ее требований по облегчению экспорта ее собственного зерна и удобрений.