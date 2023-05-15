Будущее зернового соглашения пока неопределенно - посол МИД

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Украина получает противоречивые сигналы относительно будущего зернового соглашения по экспорту украинского зерна через Черное море, на сегодня есть "подвешенная ситуация неопределенности" по зерновому коридору. Об этом во время брифинга в понедельник сказала посол МИД по особым поручениям, координатор Совета экспортеров и инвесторов Ольга Трофимцева, пишет УНН.

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"Поэтому на сегодняшний день мы имеем, ну, такую, фактически, подвешенную ситуацию неопределенности по зерновому коридору. Потому что сигналы есть разные. Турция говорит, что вроде бы должно быть все-таки продлено соглашение до 18 мая, но на этой неделе, на сколько мне известно, никаких дополнительных переговоров не запланировано, на прошлой неделе никакого конкретного результата по продлению зернового соглашения мы не получили", - сказала Трофимцева.

Детали

Она напомнила, что в Турции на прошлой неделе провели раунд переговоров высокого уровня. "И ситуация, скажем так, глобально не очень изменилась, мы получаем достаточно такую противоречивую информацию, я бы сказала, по зерновой сделке и возможности ее продления. С одной стороны, да, некоторые источники в российском правительстве, или приближенные, скажем так, к российской стороне к переговорам по зерновой сделке, говорят о том, что скорее всего россия все-таки согласится на продление, очередное продление, но всего лишь на 60 дней, и это будет зависеть от прогресса переговоров по другому, скажем так, пакетному соглашению между россией и ООН. С другой стороны, мы слышим, продолжаем слышать официальные стейтменты о том, что не видит россия на сегодняшний день смысла для себя продлевать соглашение после 18 мая, потому что ее требования по этому соглашению не выполняются. На самом деле здесь происходят, как всегда, манипуляции, причем достаточно серьезные", - пояснила Трофимцева.

По ее словам, несмотря на заявления рф о том, что ей мешают экспортировать ее агропродукцию или удобрения, "цифры говорят о другом - за 2022 год".

"Тем не менее, они настаивают на том, что есть несколько моментов, которые должны стать предпосылкой для того, чтобы россия согласилась продолжить зерновое соглашение", - отметила Трофимцева.

По ее словам, речь идет в частности о переподключении "россельхозбанка" к SWIFT. "Но россия поднимает другие вопросы, в том числе вопрос аммиакопровода, в том числе и вопрос импорта техники, и комплектующих, и запчастей в россию восстановления", - отметила посол МИД по особым поручениям.

Напомним

По итогам переговоров на прошлой неделе в Стамбуле министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что стороны близки к продлению зерновой сделки.

В ответ в кремле заявили, что на фронте переговоров о продлении зернового соглашения о поставках зерна из Украины через Черное море "пока не о чем сообщать".

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