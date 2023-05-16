ООН призывает к продлению зерновой сделки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам - координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что продолжаются усилия для продлению соглашения, которое позволит безопасно экспортировать зерно из черноморских портов Украины, пишет УНН.
Как сообщается, он призвал достичь соглашения о продлении Черноморской зерновой инициативы после того, как на прошлой неделе переговоры зашли в тупик - россия угрожала выйти из соглашения из-за якобы препятствий для ее собственного экспорта зерна и удобрений.
Цитата
"Продолжение Черноморской инициативы имеет решающее значение, равно как и подтверждение сторонами приверженности ее бесперебойному и эффективному функционированию", - сказал Гриффитс.
Детали
На прошлой неделе Гриффитс встретился с высокопоставленными чиновниками из россии и Украины в Стамбуле в Турции, но сказал, что россия не согласилась продлить соглашение. "россия требует возобновить работу трубопровода, по которому поставляется российский аммиак в украинский черноморский порт, к чему подталкивает ООН", - говорится в сообщении.
Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд заявил, что россия виновата в том, что пока не удалось продлить зерновое соглашение, и что россия не заинтересована в переговорах о продлении зернового соглашения.
Дополнение
Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать по Черному морю зерно, застрявшее в портах в результате российского вторжения.
россия ранее заявляла о "тупике" по продлению соглашения после 18 мая, поскольку не был выполнен список ее требований по облегчению экспорта ее собственного зерна и удобрений.
В Стамбуле 11-12 мая состоялись двухдневные переговоры с представителями Турции, россии, Украины и ООН.
15 мая украинская сторона сообщила, что получает противоречивые сигналы относительно будущего зернового соглашения по экспорту украинского зерна по Черному морю и что на сегодня есть "подвешенная ситуация неопределенности" относительно зернового коридора.