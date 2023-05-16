Онлайн-переговоры о продлении "зерновой сделки" могут состояться в ближайшие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Онлайн-переговоры о продлении “зернового” соглашения могут состояться в ближайшие дни. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает УНН.
Детали
По словам посла, россия пытается блокировать проход судов и проведение инспекций, используя это, как орудие давления.
Однако он добавил, что переговоры продолжаются.
"Переговоры продолжаются. Ожидаем, что в ближайшие дни будут переговоры в онлайн-формате… Назвав 18 мая датой, когда якобы прекращается действие “зернового соглашения”, они пытаются давить не только на нас, но и на Турцию и ООН. Но шансы есть (на продление соглашения - ред.). Убежден, что мы найдем рычаги влияния на агрессора", — сказал посол.
Дополнение
Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать Черным морем зерно, застрявшее в портах в результате российского вторжения.
россия ранее заявляла о "тупике" по продлению соглашения после 18 мая, поскольку не был выполнен список ее требований по облегчению экспорта ее собственного зерна и удобрений.
В Стамбуле 11-12 мая состоялись двухдневные переговоры с представителями Турции, россии, Украины и ООН.
15 мая украинская сторона сообщила, что получает противоречивые сигналы относительно будущего зернового соглашения по экспорту украинского зерна по Черному морю и что на сегодня есть "подвешенная ситуация неопределенности" относительно зернового коридора.
Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам - координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что продолжаются усилия для продления соглашения, которое позволит безопасно экспортировать зерно из черноморских портов Украины.