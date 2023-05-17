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Последнее судно покидает порт Украины на фоне неопределенности по зерновой сделке после 18 мая

Последнее судно покидает порт Украины на фоне неопределенности по зерновой сделке после 18 мая

Киев • УНН

 • 803736 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Последнее судно должно покинуть украинский порт в среду в рамках соглашения, позволяющего безопасно экспортировать украинское зерно Черным морем, заявил представитель ООН за день до того, как россия может выйти из соглашения, выставляя ряд требований для экспорта ее собственного зерна и удобрений, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

москва согласилась продлить зерновое соглашение еще на 120 дней в ноябре, но затем в марте дала согласие только на 60-дневное продление - до 18 мая - если не будет выполнен список требований по ее собственному агроэкспорту.

"Есть еще много открытых вопросов по нашей части соглашения. Теперь нужно будет принять решение", - заявил во вторник журналистам спикер кремля дмитрий песков, сообщают российские СМИ.

На прошлой неделе высокопоставленные чиновники из россии, Украины, Турции и ООН встретились в Стамбуле, чтобы обсудить зерновое соглашение.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил во вторник: "Контакты продолжаются на разных уровнях. Очевидно, что мы на деликатной стадии".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на прошлой неделе, что, по его мнению, соглашение может быть продлено по меньшей мере еще на два месяца.

В соответствии с соглашением, в украинском порту все еще находится только одно судно, которое должно выйти в среду и пройти через зерновой коридор со своим грузом, сказал представитель ООН, тогда как еще одно судно во вторник направлялось обратно в Турцию и еще пять судов ждали выездную инспекцию в турецких водах.

При этом с 4 мая СКЦ в Стамбуле, участвующий в реализации соглашения, как сообщается, не дал разрешения ни одному новому судну.

В выдержке из письма, с которым агентство ознакомилось в прошлом месяце, россия сообщила своим коллегам из СКЦ, что не будет давать разрешение ни одному новому судну для участия в соглашении, если транзит не будет завершен до 18 мая - "ожидаемой даты... прекращения".

В нем говорится, что это было сделано "во избежание коммерческих потерь и предотвращения возможных рисков безопасности" после 18 мая.

Дополнение

Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать по Черному морю зерно, застрявшее в портах в результате российского вторжения.

россия ранее заявляла о "тупике" по продлению соглашения после 18 мая, поскольку не был выполнен список ее требований по облегчению экспорта ее собственного зерна и удобрений.

В Стамбуле 11-12 мая состоялись двухдневные переговоры с представителями Турции, россии, Украины и ООН.

15 мая украинская сторона сообщила, что получает противоречивые сигналы относительно будущего зернового соглашения по экспорту украинского зерна по Черному морю и что на сегодня есть "подвешенная ситуация неопределенности" относительно зернового коридора.

16 мая украинская сторона указала, что онлайн-переговоры по продлению "зерновой сделки" могут состояться в ближайшие дни.

Около 30 миллионов тонн зерна и продуктов питания было экспортировано из Украины в рамках соглашения по Черному морю, в том числе почти 600 000 тонн зерна на судах Всемирной продовольственной программы для оказания помощи в Афганистане, Эфиопии, Кении, Сомали и Йемене, сообщала ООН.

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