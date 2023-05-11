Продовження "зернової угоди": сторони у Стамбулі не досягли згоди, переговори триватимуть

ukru
Ексклюзив
08:30 • 30849 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 46069 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 64355 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 291953 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 391871 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 316939 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 348634 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 309194 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223923 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207209 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
97 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 54812 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 56030 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 43813 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 55053 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 45020 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 64357 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 409769 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 551698 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 583602 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 579943 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 15921 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 45106 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 211522 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 391911 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 180749 перегляди
Актуальне
Продовження "зернової угоди": сторони у Стамбулі не досягли згоди, переговори триватимуть

Продовження "зернової угоди": сторони у Стамбулі не досягли згоди, переговори триватимуть

Київ • УНН

 • 1111040 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Дводенні переговори щодо продовження "зернової угоди" у Стамбулі завершились. Як повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини, сторони домовились про продовження переговорів у цьому ж форматі найближчим часом, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у турецькому відомстві, "потягом двох днів відбулися корисні зустрічі з конструктивними підходами сторін".

"Сторони висловили позитивний підхід щодо координації повернення торговельних суден та їх екіпажів, які застрягли в українських портах через конфліктні умови, до планування та проведення евакуаційної діяльності.

Крім того, домовилися, що ця операція стане зразком для евакуації суден з інших країн, які застрягли в українських портах, і підтримає роботу, яка буде проводитися в цьому напрямку в найближчий період", - йдеться у повідомленні.

Також "було досягнуто позитивного та конструктивного прогресу в Чорноморській зерновій ініціативі, яка зробила значний внесок у стабільність цін на продовольство в усьому світі та має життєво важливе значення з точки зору світового постачання продовольства та безпеки".

"Сторони домовилися продовжити роботи, які проводить Туреччина, на технічному рівні, у чотиристоронньому форматі, щоб Зернова ініціатива продовжила свою ефективну діяльність у найближчий період", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Як повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, під час перемовин українська сторона наголосила, що зернова ініціатива має бути продовжена на більший термін та розширена.

"Завершились перемовини в Стамбулі щодо функціонування Зернової ініціативи. ООН та Туреччина як підписанти ініціативи мають розуміння, що зернова ініціатива критично важлива для світової продовольчої безпеки та має стабільно функціонувати. Тому за їх пропозицією подальші консультаціі щодо розблокування Ініціативи будуть продовжені в онлайн форматі.

Українська делегація в черговий раз наголосила, що Зернова ініціатива має бути продовжена на більший термін та розширена. Це дасть прогнозованість та впевненість як світовому, так і українським ринкам. Але, перш за все, потрібно відновити реєстрацію вхідного флоту та проведення інспекцій без штучних затримок та відповідно до процедур Спільного координаційного центру (СКЦ)", - повідомив Кубраков у Telegram.

Нагадаємо

У Стамбулі 10-11 травня тривали переговори по зерновій угоді на рівні заступників міністрів оборони.

росія раніше заявляла, що не продовжуватиме угоду після 18 травня, якщо не буде виконано список вимог щодо усунення перешкод для її власного експорту зерна та добрив.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у середу, що, на його думку, угода, яка дозволяє безпечно експортувати зерно та добрива з трьох українських портів, може бути продовжена щонайменше ще на два місяці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$73.32
Bitcoin
$81,898.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.11
Золото
$3,155.00
Ethereum
$1,795.93