Продовження "зернової угоди": сторони у Стамбулі не досягли згоди, переговори триватимуть

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Як повідомили у турецькому відомстві, "потягом двох днів відбулися корисні зустрічі з конструктивними підходами сторін".

"Сторони висловили позитивний підхід щодо координації повернення торговельних суден та їх екіпажів, які застрягли в українських портах через конфліктні умови, до планування та проведення евакуаційної діяльності.

Крім того, домовилися, що ця операція стане зразком для евакуації суден з інших країн, які застрягли в українських портах, і підтримає роботу, яка буде проводитися в цьому напрямку в найближчий період", - йдеться у повідомленні.

Також "було досягнуто позитивного та конструктивного прогресу в Чорноморській зерновій ініціативі, яка зробила значний внесок у стабільність цін на продовольство в усьому світі та має життєво важливе значення з точки зору світового постачання продовольства та безпеки".

"Сторони домовилися продовжити роботи, які проводить Туреччина, на технічному рівні, у чотиристоронньому форматі, щоб Зернова ініціатива продовжила свою ефективну діяльність у найближчий період", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Як повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, під час перемовин українська сторона наголосила, що зернова ініціатива має бути продовжена на більший термін та розширена.

"Завершились перемовини в Стамбулі щодо функціонування Зернової ініціативи. ООН та Туреччина як підписанти ініціативи мають розуміння, що зернова ініціатива критично важлива для світової продовольчої безпеки та має стабільно функціонувати. Тому за їх пропозицією подальші консультаціі щодо розблокування Ініціативи будуть продовжені в онлайн форматі.

Українська делегація в черговий раз наголосила, що Зернова ініціатива має бути продовжена на більший термін та розширена. Це дасть прогнозованість та впевненість як світовому, так і українським ринкам. Але, перш за все, потрібно відновити реєстрацію вхідного флоту та проведення інспекцій без штучних затримок та відповідно до процедур Спільного координаційного центру (СКЦ)", - повідомив Кубраков у Telegram.

Нагадаємо

У Стамбулі 10-11 травня тривали переговори по зерновій угоді на рівні заступників міністрів оборони.

росія раніше заявляла, що не продовжуватиме угоду після 18 травня, якщо не буде виконано список вимог щодо усунення перешкод для її власного експорту зерна та добрив.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у середу, що, на його думку, угода, яка дозволяє безпечно експортувати зерно та добрива з трьох українських портів, може бути продовжена щонайменше ще на два місяці.