Зерновое соглашение могут продлить на два месяца - Чавушоглу

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«Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Черноморская зерновая инициатива, срок действия которой вскоре истекает, может быть продлена еще на два месяца на встрече делегаций Турции, россии, Украины и ООН в Стамбуле», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Чавушоглу имел в виду встречу представителей ООН, заместителей министров обороны россии, Украины и Турции в Стамбуле.

«Ожидается, что на встрече будет обсужден ряд вопросов, в том числе эвакуация некоторых кораблей под флагом Турции и подробности продления новаторского соглашения, а также его важность для содействия стабильности в Африке», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Турция, россия, Украина и ООН проведут переговоры по черноморскому зерновому соглашению в Стамбуле 10-11 мая.

Срок действия зернового соглашения истекает 18 мая.

Турция, ООН, россия и Украина подписали в июле прошлого года в Стамбуле соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, который был приостановлен после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года.