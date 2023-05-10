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Зерновое соглашение могут продлить на два месяца - Чавушоглу

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. «Зерновое соглашение» могут продлить еще на два месяца. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает УНН со ссылкой на Daily Sabah.

Цитата

«Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Черноморская зерновая инициатива, срок действия которой вскоре истекает, может быть продлена еще на два месяца на встрече делегаций Турции, россии, Украины и ООН в Стамбуле», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Чавушоглу имел в виду встречу представителей ООН, заместителей министров обороны россии, Украины и Турции в Стамбуле.

«Ожидается, что на встрече будет обсужден ряд вопросов, в том числе эвакуация некоторых кораблей под флагом Турции и подробности продления новаторского соглашения, а также его важность для содействия стабильности в Африке», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Турция, россия, Украина и ООН проведут переговоры по черноморскому зерновому соглашению в Стамбуле 10-11 мая.

Срок действия зернового соглашения истекает 18 мая.

Турция, ООН, россия и Украина подписали в июле прошлого года в Стамбуле соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, который был приостановлен после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года.

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