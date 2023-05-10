Зерновое соглашение могут продлить на два месяца - Чавушоглу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. «Зерновое соглашение» могут продлить еще на два месяца. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает УНН со ссылкой на Daily Sabah.
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«Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Черноморская зерновая инициатива, срок действия которой вскоре истекает, может быть продлена еще на два месяца на встрече делегаций Турции, россии, Украины и ООН в Стамбуле», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Чавушоглу имел в виду встречу представителей ООН, заместителей министров обороны россии, Украины и Турции в Стамбуле.
«Ожидается, что на встрече будет обсужден ряд вопросов, в том числе эвакуация некоторых кораблей под флагом Турции и подробности продления новаторского соглашения, а также его важность для содействия стабильности в Африке», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Турция, россия, Украина и ООН проведут переговоры по черноморскому зерновому соглашению в Стамбуле 10-11 мая.
Срок действия зернового соглашения истекает 18 мая.
Турция, ООН, россия и Украина подписали в июле прошлого года в Стамбуле соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, который был приостановлен после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года.