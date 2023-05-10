Зернову угоду можуть продовжити на два місяці – Чавушоглу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. «Зернову угоду» можуть продовжити ще на два місяці. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає УНН з посиланням на Daily Sabah.
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«Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Чорноморська зернова ініціатива, термін дії якої незабаром закінчується, може бути продовжена ще на два місяці на зустрічі делегацій Туреччини, Росії, України та ООН у Стамбулі», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Чавушоглу мав на увазі зустріч представників ООН, заступників міністрів оборони росії, України та Туреччини в Стамбулі.
«Очікується, що на зустрічі буде обговорено низку питань, у тому числі евакуацію деяких кораблів під прапором Туреччини та подробиці продовження новаторської угоди, а також її важливість для сприяння стабільності в Африці», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Туреччина, росія, Україна та ООН проведуть переговори щодо чорноморської зернової угоди в Стамбулі 10-11 травня.
Термін дії зернової угоди закінчується 18 травня.
Туреччина, ООН, росія та Україна підписали в липні минулого року в Стамбулі угоду про відновлення експорту зерна з трьох українських чорноморських портів, який було припинено після початку російсько-української війни в лютому 2022 року.