Продолжение "зерновой сделки": стороны в Стамбуле не достигли согласия, переговоры будут продолжаться

Детали

Как сообщили в турецком ведомстве, "в течение двух дней состоялись полезные встречи с конструктивными подходами сторон".

"Стороны выразили положительный подход к координации возвращения торговых судов и их экипажей, которые застряли в украинских портах из-за конфликтных условий, к планированию и проведению эвакуационной деятельности.

Кроме того, договорились, что эта операция станет образцом для эвакуации судов из других стран, которые застряли в украинских портах, и поддержит работу, которая будет проводиться в этом направлении в ближайший период", - говорится в сообщении.

Также "был достигнут позитивный и конструктивный прогресс в Черноморской зерновой инициативе, которая сделала значительный вклад в стабильность цен на продовольствие во всем мире и имеет жизненно важное значение с точки зрения мировых поставок продовольствия и безопасности".

"Стороны договорились продолжить работы, которые проводит Турция, на техническом уровне, в четырехстороннем формате, чтобы Зерновая инициатива продолжила свою эффективную деятельность в ближайший период", - говорится в сообщении.

Добавим

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, во время переговоров украинская сторона подчеркнула, что зерновая инициатива должна быть продлена на больший срок и расширена.

"Завершились переговоры в Стамбуле по функционированию Зерновой инициативы. ООН и Турция как подписанты инициативы имеют понимание, что зерновая инициатива критически важна для мировой продовольственной безопасности и должна стабильно функционировать. Поэтому по их предложению дальнейшие консультации по разблокированию Инициативы будут продолжены в онлайн формате.

Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что Зерновая инициатива должна быть продлена на больший срок и расширена. Это даст прогнозируемость и уверенность как мировому, так и украинским рынкам. Но, прежде всего, нужно восстановить регистрацию входящего флота и проведение инспекций без искусственных задержек и в соответствии с процедурами Совместного координационного центра (СКЦ)", - сообщил Кубраков в Telegram.

Напомним

В Стамбуле 10-11 мая проходили переговоры по зерновому соглашению на уровне заместителей министров обороны.

россия ранее заявляла, что не будет продлевать соглашение после 18 мая, если не будет выполнен список требований по устранению препятствий для ее собственного экспорта зерна и удобрений.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что, по его мнению, соглашение, которое позволяет безопасно экспортировать зерно и удобрения из трех украинских портов, может быть продлено как минимум еще на два месяца.