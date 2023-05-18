россия манипулировала сроками по продлению "зерновой сделки" во время переговоров - посол

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"В течение длительного времени российская сторона манипулировала сроками, и пробовала играть на разнице подходов своих и посредников, и нас относительно того, сколько должно действовать соглашение. Конечно, это заняло определенное время, и спровоцировало задержки по прохождению кораблей. Были дни, когда ни один из кораблей не проходил инспекций именно из-за неконструктивной позиции страны-агрессора", - заявил Боднар.

Посол добавил: "Именно благодаря активной работе нашей делегации, благодаря деятельности представителей ООН от имени Генерального секретаря, а также наших турецких друзей удалось добиться продолжения этой инициативы так, как она должна была быть, до июля".

Детали

Дипломат также выразил надежду, что соглашение поможет разблокировать пробки, которые сейчас образовались в Мраморном море по инспекции на вход в Черное море и на выход из украинских портов. Ожидается, что оно также создаст условия для вывода кораблей, которые с начала войны находятся в портах Николаева на международные рынки и передачу их владельцами, добавил он.

"Долгое время, с начала войны, они (корабли, - ред.) не выходили из украинских портов. Там есть сложности, но надеемся, что они также будут решены именно благодаря договоренностям в четырехстороннем формате, и это будет функционировать именно в пользу Украины в первую очередь", - отметил Боднар.

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 мая объявил, что соглашение, срок действия которого истекает 18 мая, продлено на два месяца.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал решение россии согласиться на двухмесячное продление соглашения, которое позволяет экспорт украинского зерна через Черное море как "хорошую новость для всего мира".

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