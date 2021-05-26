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Зеркаль ушла из Нафтогаза. Кто в команде Витренко будет противостоять "Северному потоку-2"?

Киев • УНН

 • 25803 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Советник председателя правления Нафтогаза Елена Зеркаль ушла с должности. В НАК заявили, что "усилили управленческую команду" по противодействию Северному потоку-2 Мироном Василиком и Романом Супруном, передает УНН со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

Зеркаль ушла из Нафтогаза. Кто в команде Витренко будет противостоять "Северному потоку-2"?

Как сообщили в НАК, Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин решили завершить свою работу в Группе Нафтогаз.

Зеркаль с января 2020 была советником предыдущего председателя правления и представляла его в связях со стейкхолдерами.

Цитата

"В свое время я работал вместе с Аленой Осмоловский, Ланой Зеркаль и Вадимом Гламаздином, и поэтому хочу их поблагодарить за положительные результаты в совместной работе. Искренне желаю им реализовать свой потенциал на благо Украины", - подчеркнул Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Детали

По данным пресс-службы, отныне НАК перед украинскими и международными стейкхолдерами в частности будут представлять:

Мирон Василик, который будет заниматься вопросами расширения сотрудничества НАКа с международными организациями. Он имеет более чем 30-летний опыт консультирования международных энергетических, сельскохозяйственных, FMCG, финансовых и промышленных компаний в Восточной Европе. Работал в Государственном департаменте и Департаменте окружающей среды США, The PBN Company, Burson-Marsteller и Gavin Anderson & Company.

Занимал должность заместителя председателя Совета директоров Американской торговой палаты в Украине. В период с 2014 по 2019 гг. Являлся генеральным директором PBN Hill + Knowlton Strategies.

Роман Супрун будет исполнять обязанности руководителя подразделения по взаимодействию с Правительством и другими заинтересованными сторонами Группы Нафтогаз. Его задача - адвокация и взаимодействие с органами власти.

В НАК также сообщили, что "в ближайшее время команда будет только расширяться профессионалами".

Контекст

Правительство 28 апреля распустило наблюдательный совет и уволило Андрея Коболева и приняло решение о назначении с 29 апреля на один год и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления НАК “Нафтогаз Украины”. В НАК заявили, что такое решение — юридическая манипуляция. В Кабмине сказали, что “придерживались процедуры”.

29 апреля на ротации в верхушке Нафтогаза отреагировали в ЕС, США, послы G7, выражая беспокойство.

30 апреля пять из шести членов наблюдательного совета Нафтогаза подали в отставку. Так, членов наблюдательного совета Нафтогаза Кабмин распоряжением № 370-р уволил 28 апреля, но сразу же выбрал снова, но с 30 апреля.

13 мая на встрече с наблюдательным советом НАК “Нафтогаз Украины” с участием министров всему наблюдательному совету предложили остаться — под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым председателем правления НАК. Замену Юрию Витренко, с которым уже заключили контракт, сообщили в ОП, начнут искать за полгода на прозрачном конкурсе.

19 мая Кабмин утвердил пятерых членов наблюдательного совета Нафтогаза.

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