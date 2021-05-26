Зеркаль пішла з Нафтогазу. Хто у команді Вітренка буде протистояти "Північному потоку-2"?

Як повідомили у НАК, Альона Осмоловська, Олена Зеркаль та Вадим Гламаздін вирішили завершити свою роботу в Групі Нафтогаз.

Зеркаль з січня 2020 року була радником попереднього голови правління та представляла його у зв’язках зі стейкхолдерами.

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“Свого часу я працював разом із Альоною Осмоловською, Ланою Зеркаль та Вадимом Гламаздіним, і тому хочу їм подякувати за позитивні результати у спільній роботі. Щиро бажаю їм реалізувати свій потенціал на благо України”, — наголосив Голова правління НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко.

Деталі

За даними пресслужби, відтепер НАК перед українськими та міжнародними стейкхолдерами зокрема представлятимуть:

Мирон Василик, який опікуватиметься питаннями розширення співробітництва НАКу з міжнародними організаціями. Він має більш як 30-річний досвід консультування міжнародних енергетичних, сільськогосподарських, FMCG, фінансових та промислових компаній у Східній Європі. Працював у Державному департаменті та Департаменті довкілля США, The PBN Company, Burson-Marsteller і Gavin Anderson & Company.

Обіймав посаду заступника голови Ради директорів Американської торговельної палати в Україні. У період із 2014 по 2019 рр. був генеральним директором PBN Hill + Knowlton Strategies.

Роман Супрун виконуватиме обов’язки керівника підрозділу по взаємодії з Урядом та іншими зацікавленими сторонами Групи Нафтогаз. Його завдання — адвокація та взаємодія з органами влади.

У НАК також повідомили, що "найближчим часом команда буде лише розширюватись професіоналами".

Контекст

Уряд 28 квітня розпустив наглядову раду та звільнив Андрія Коболєва та ухвалив рішення про призначення з 29 квітня на один рік в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління НАК “Нафтогаз України”. У НАК заявили, що таке рішення — юридична маніпуляція. У Кабміні сказали, що “дотрималися процедури”.

29 квітня на ротації у верхівці Нафтогазу відреагували у ЄС, США, посли G7, висловлюючи занепокоєння.

30 квітня п’ять з шести членів наглядової ради Нафтогазу подали у відставку. Так, членів наглядової ради Нафтогазу Кабмін розпорядженням № 370-р звільнив 28 квітня, але відразу ж обрав знову, але з 30 квітня.

13 травня на зустрічі з наглядовою радою НАК “Нафтогаз України” за участю урядовців усій наглядовій раді запропонували залишитися — під гарантії збереження конструктивного діалогу з новим головою правління НАК. Заміну Юрію Вітренку, з яким вже уклали контракт, повідомили в ОП, почнуть шукати за пів року на прозорому конкурсі.

19 травня Кабмін затвердив п’ятьох членів наглядової ради Нафтогазу.