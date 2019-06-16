Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе архипелага Кермадек

Эпицентр подземного толчка имел координаты 30,80 градуса южной широты и 178,10 градуса западной долготы. Его очаг залегал на глубине 20 км, говорится в заявлении центра.

Как сообщал УНН, у берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение.



Напомним, накануне, 14 июня, в Тихом океане недалеко от побережья Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5.