Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе архипелага Кермадек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье в 06:55 по пекинскому времени в районе архипелага Кермадек, сообщил Китайский центр сейсмологических сетей. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
Эпицентр подземного толчка имел координаты 30,80 градуса южной широты и 178,10 градуса западной долготы. Его очаг залегал на глубине 20 км, говорится в заявлении центра.
Как сообщал УНН, у берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение.
Напомним, накануне, 14 июня, в Тихом океане недалеко от побережья Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5.