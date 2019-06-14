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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Біля берегів Чилі стався потужний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. У Тихому океані недалеко від узбережжя Чилі стався потужний землетрус магнітудою 6,5. Про це повідомляє УНН з посиланням на Геологічну службу США (USGS).

Біля берегів Чилі стався потужний землетрус

Підземні поштовхи були зафіксовані о 0:19 за часом UTC (3:19 за київським часом). Епіцентр землетрусу розташовувався в 79 км на захід від портового міста Кокімбо.

Як вказується в повідомленні USGS, епіцентр залягав на глибині 10 км.

Інформації про жертви, постраждалих або руйнування не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, у Гватемалі стався потужний землетрус. Епіцентр землетрусу розташувався в 4 км на захід від населеного пункту Фрайханес в департаменті Гватемала, осередок залягав на глибині 204,5 км.

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