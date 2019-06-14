У берегов Чили произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Тихом океане недалеко от побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 0:19 по времени UTC (3:19 по киевскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 79 км к западу от портового города Кокимбо.
Как указывается в сообщении USGS, очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, в Гватемале произошло мощное землетрясение. Эпицентр землетрясения располагался в 4 км к западу от населенного пункта Фрайханес в департаменте Гватемала, очаг залегал на глубине 204,5 км.