В Гватемале произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Гватемале произошло мощное землетрясение, передает УНН со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр землетрясения располагался в 4 км к западу от населенного пункта Фрайханес в департаменте Гватемала, очаг залегал на глубине 204,5 км.
Отмечается, что землетрясение почувствовали жители не только Гватемалы, но и Сальвадора.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Напомним, вчера на севере Пакистана произошел землетрясение магнитудой 5,2.