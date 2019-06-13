В Гватемале произошло мощное землетрясение

Эпицентр землетрясения располагался в 4 км к западу от населенного пункта Фрайханес в департаменте Гватемала, очаг залегал на глубине 204,5 км.



Отмечается, что землетрясение почувствовали жители не только Гватемалы, но и Сальвадора.



Информации о пострадавших и разрушениях нет.



Напомним, вчера на севере Пакистана произошел землетрясение магнитудой 5,2.