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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Гватемале произошло мощное землетрясение

Киев • УНН

 • 15840 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Гватемале произошло мощное землетрясение, передает УНН со ссылкой на Геологическую службу США.

В Гватемале произошло мощное землетрясение

Эпицентр землетрясения располагался в 4 км к западу от населенного пункта Фрайханес в департаменте Гватемала, очаг залегал на глубине 204,5 км.

Отмечается, что землетрясение почувствовали жители не только Гватемалы, но и Сальвадора.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, вчера на севере Пакистана произошел землетрясение магнитудой 5,2.

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