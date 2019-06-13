У Гватемалі стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Гватемалі стався потужний землетрус, передає УНН з посиланням на Геологічну службу США.
Епіцентр землетрусу розташувався в 4 км на захід від населеного пункту Фрайханес в департаменті Гватемала, осередок залягав на глибині 204,5 км.
Зазначається, що землетрус відчули жителі не лише Гватемали, а й Сальвадору.
Інформації про постраждалих і руйнування немає.
Нагадаємо, вчора на півночі Пакистану стався землетрус магнітудою 5,2.