Землетрус магнітудою 7,2 стався в районі архіпелагу Кермадек
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Землетрус магнітудою 7,2 стався в неділю о 06:55 за пекінським часом в районі архіпелагу Кермадек, повідомив Китайський центр сейсмологічних мереж. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН.
Епіцентр підземного поштовху мав координати 30,80 градуса південної широти і 178,10 градуса західної довготи. Його осередок залягав на глибині 20 км, говориться в заяві центру.
Як повідомляв УНН, біля берегів Нової Зеландії стався потужний землетрус .
Нагадаємо, напередодні, 14 червня, в Тихому океані недалеко від узбережжя Чилі стався потужний землетрус магнітудою 6,5.