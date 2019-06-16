У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Мощное землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано в субботу у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает УНН.
По информации геологической службы, эпицентр находился в 908 км к северо-востоку от города Фангареи (население около 50 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Служба также выпустила сообщение об угрозе цунами в районе землетрясения.
Информация о пострадавших или погибших пока не поступало.
Напомним, накануне, 14 июня, в Тихом океане недалеко от побережья Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5.