Біля берегів Нової Зеландії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Потужний землетрус магнітудою 7,4 зафіксовано в суботу біля берегів Нової Зеландії. Про це повідомляє Геологічна служба США, передає УНН.
За її інформацією, епіцентр знаходився в 908 км на північний схід від міста Фангарєї (населення близько 50 тис. чоловік). Осередок залягав на глибині 10 км.
Служба також випустила повідомлення про загрозу цунамі в районі землетрусу.
Інформації про постраждалих або загиблих наразі не надходило.
Нагадаємо, напередодні, 14 червня, у Тихому океані недалеко від узбережжя Чилі стався потужний землетрус магнітудою 6,5.