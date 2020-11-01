Зеленский обратился к международным партнерам на фоне решения КСУ: призывает продолжать поддержку

"На Украину нападают. Не только на ее границах, но и в центре ее демократических институтов. Я хочу заверить наших международных партнеров в том, что мы будем сопротивляться и победим", - отметил Президент в статье о решении КСУ и действиях власти для решения проблемы.

С его слов, недавние постановления Суда "являются частью систематических усилий по подрыву верховенства закона, противодействию прогрессу, достигнутому в нашей борьбе с коррупцией, ослаблению нашего общества и экономики и, наконец, что не менее важно, чтобы остановить евроатлантическую интеграцию Украины".

"Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция российских прокси (доеверенных лиц - ред.) и некоторых видных украинских олигархов, которые чувствуют угрозу из-за деятельности наших антикоррупционных институтов. Они выступают против интеграции ЕС и НАТО, сотрудничества Украины с МВФ и общества, в котором действуют правила, от которого выиграют 99 процентов, а не только 1 процент", - отметил Зеленский в статье.

"Как президент Украины, я никогда не позволю этим темным силам добиться успеха в их попытке контрреволюции. Приоритет украинского народа яснее, чем когда-либо: он заключается в прекращении коррупции и укреплении верховенства закона", - вел далее Президент, перечислив ряд чрезвычайных мер, которые он решил принять.

"Мы... начинаем расследования в отношении людей, которые действовали незаконно в корыстных интересах известных влиятельных финансовых групп и иностранных сил, чтобы уничтожить наши антикоррупционные агентства. И я попросил правительство начать консультации и разработать широкую и амбициозную программу судебной реформы, которая будет включать в себя очистку судов", - сообщил в частности Зеленский.

"В это непростое время я призываю все украинские политические силы, выступающие за реформы, и гражданское общество объединиться и сотрудничать в этой борьбе за душу и будущее нашей нации. Я также призываю наших международных партнеров и союзников продолжать поддерживать нас и доказывать неправоту тех, кто пытается воспрепятствовать нашему сотрудничеству и сорвать его", - подытожил Президент.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

ГБР вызвало голову КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.