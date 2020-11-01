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Зеленський звернувся до міжнародних партнерів на тлі рішення КСУ: закликає продовжувати підтримку

Зеленський звернувся до міжнародних партнерів на тлі рішення КСУ: закликає продовжувати підтримку

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський написав статтю для Financial Times під назвою "Не можна допустити, щоб суди України викинули антикорупційні досягнення", у якій розповів про дії влади для вирішення питань, що виникли після рішення Конституційного суду щодо скасування покарання за брехню в декалараціях, і закликавши міжнародних партнерів продовжувати підтримувати Україну, передає УНН.

"На Україну нападають. Не тільки на її кордонах, але і в центрі її демократичних інституцій. Я хочу запевнити наших міжнародних партнерів у тому, що ми будемо чинити опір і переможемо", - зазначив Президент у статті про рішення КСУ і дії влади для вирішення проблеми.

З його слів, недавні рішення Суду "є частиною систематичних зусиль з підриву верховенства закону, протидії прогресу, досягнутого в нашій боротьбі з корупцією, ослаблення нашого суспільства та економіки і, нарешті, що не менш важливо, щоб зупинити євроатлантичну інтеграцію України".

"Лідери цієї кампанії добре відомі: це коаліція російських проксі (довірених осіб - ред.) і деяких видних українських олігархів, які відчувають загрозу через діяльність наших антикорупційних інституцій. Вони виступають проти інтеграції ЄС і НАТО, співпраці України з МВФ та суспільства, де діють правила, від яких виграють 99 відсотків, а не лише 1 відсоток", - зазначив Зеленський в статті.

"Як президент України, я ніколи не дозволю цим темним силам досягти успіху в їх спробі контрреволюції. Пріоритет українського народу ясніше, ніж будь-коли: він полягає у припиненні корупції і зміцненні верховенства права", - вів далі Президент, перерахувавши низку надзвичайних заходів, які він вирішив прийняти.

"Ми ... починаємо розслідування щодо людей, які діяли незаконно в корисливих інтересах відомих впливових фінансових груп і іноземних сил, щоб знищити наші антикорупційні агентства. І я попросив уряд розпочати консультації і розробити широку і амбітну програму судової реформи, яка буде включати в себе очищення судів", - повідомив зокрема Зеленський.

"У цей непростий час я закликаю всі українські політичні сили, які виступають за реформи, і громадянське суспільство об'єднатися і співпрацювати в цій боротьбі за душу і майбутнє нашої нації. Я також закликаю наших міжнародних партнерів і союзників продовжувати підтримувати нас і доводити неправоту тих, хто намагається перешкодити нашій співпраці і зірвати її", - підсумував Президент.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

ДБР викликало голову КСУ Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

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