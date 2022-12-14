Зеленский призвал Европарламент признать Голодомор геноцидом украинского народа

Цитата

"Уважаемые депутаты, я знаю, что вы завтра будете рассматривать вопрос о признании геноцидом преступления Голодомора против украинского народа. И я призываю вас поддержать такое признание максимальным большинством голосов для установления справедливости. Европа должна дать максимально сильный сигнал, чтобы история трагедий на нашем континенте, в истории преступлений против человечества и человечности, совершенных на нашей с вами земле, не оставила ни одного пробела", – сказал Зеленский.

Напомним

Недавно Республика Ичкерия, Молдова, Румыния признали Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.