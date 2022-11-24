Парламент Румунії визнав Голодомор злочином проти людства й українського народу

Деталі

Заяву на пленарному засіданні зачитав депутат від групи національних меншин Ніколає Мирослав Петрецький. У ній Голодомор визнається злочином проти українського народу та людства, та рішуче засуджується цей акт, спрямований проти українського народу, який призвів до мільйонів жертв, масових порушень основних громадянських прав і свобод, а також до величезних страждань.

Водночас у документі висловлюється солідарність з українським народом і віддається данина пам’яті жертвам навмисного голоду. У декларації також засуджується злочинний спосіб, у який румуни з Бессарабії були піддані навмисному штучному голоду, примусовій колективізації в 1946–1947 роках.

Європейська інтеграція ґрунтується на примиренні та прийнятті трагічних моментів в історії 20-го століття, а також на визнанні того, що примирення з важким минулим не прирівнюється до колективної провини, а є стабільною основою для побудови спільного європейського майбутнього, заснованого на спільних цінностях і принципах, йдеться в документі.

Нагадаємо

Верховна Рада України звернулася до парламентів світу із закликом визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом.