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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Парламент Румунії визнав Голодомор злочином проти людства й українського народу

Парламент Румунії визнав Голодомор злочином проти людства й українського народу

Київ • УНН

 • 743733 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Парламент Румунії проголосував на спільному засіданні 23 листопада за Декларацію про засудження навмисного голоду (Голодомору), якого зазнав український народ внаслідок радянської окупації у 1932 - 1933 роках. Депутати та сенатори 248 голосами "за", один парламентар "утримувався" схвалили документ, повідомляє УНН з посиланням на Agerpres.

Деталі

Заяву на пленарному засіданні зачитав депутат від групи національних меншин Ніколає Мирослав Петрецький. У ній Голодомор визнається злочином проти українського народу та людства, та рішуче засуджується цей акт, спрямований проти українського народу, який призвів до мільйонів жертв, масових порушень основних громадянських прав і свобод, а також до величезних страждань.

Водночас у документі висловлюється солідарність з українським народом і віддається данина пам’яті жертвам навмисного голоду. У декларації також засуджується злочинний спосіб, у який румуни з Бессарабії були піддані навмисному штучному голоду, примусовій колективізації в 1946–1947 роках.

Європейська інтеграція ґрунтується на примиренні та прийнятті трагічних моментів в історії 20-го століття, а також на визнанні того, що примирення з важким минулим не прирівнюється до колективної провини, а є стабільною основою для побудови спільного європейського майбутнього, заснованого на спільних цінностях і принципах, йдеться в документі.

Нагадаємо

Верховна Рада України звернулася до парламентів світу із закликом визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом.

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