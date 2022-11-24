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Парламент Румынии признал Голодомор преступлением против человечества и украинского народа

Парламент Румынии признал Голодомор преступлением против человечества и украинского народа

Киев • УНН

 • 743730 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Парламент Румынии проголосовал на совместном заседании 23 ноября за Декларацию об осуждении умышленного голода (Голодомора), понесенного украинским народом в результате советской оккупации в 1932 - 1933 годах. Депутаты и сенаторы 248 голосами "за", один парламентарий "воздержался", одобрили документ, сообщает УНН со ссылкой на Agerpres.

Детали

Заявление на пленарном заседании зачитал депутат от группы национальных меньшинств Николае Мирослав Петрецкий. В ней Голодомор признается преступлением против украинского народа и человечества, и решительно осуждается этот акт, направленный против украинского народа, приведшего к миллионам жертв, массовым нарушениям основных гражданских прав и свобод, а также к огромным страданиям.

В то же время в документе выражается солидарность с украинским народом и отдается дань памяти жертвам умышленного голода. В декларации также осуждается преступный способ, которым румыны из Бессарабии были подвергнуты умышленному искусственному голоду, принудительной коллективизации в 1946–1947 годах.

Европейская интеграция основывается на примирении и принятии трагических моментов в истории 20-го века, а также на признании того, что примирение с трудным прошлым не приравнивается к коллективной вине, а является стабильной основой для построения общего европейского будущего, основанного на общих ценностях и принципах, говорится в документе.

Напомним

Верховная Рада Украины обратилась в парламенты мира с призывом признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом.

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