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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 76628 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 89379 перегляди

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Рада просить парламенти світу визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом

Рада просить парламенти світу визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом

Київ • УНН

 • 299570 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховна Рада України просить парламенти світу визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

Звернення ВР № 8199 до парламентів держав світу щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу підтримало 310 нардепів.

"Зараз Україна знову потерпає від агресії росії, тому важливо нагадати світу ці жахливі уроки історії та вшанувати пам'ять всіх загиблих внаслідок злочинної політики тоталітарного режиму", - зазначив нардеп.

Додамо

На цей і наступний рік припадають 90-ті роковини однієї з найжахливіших подій для нашого народу — Голодомору 1932-1933 рр.

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