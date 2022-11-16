Рада просить парламенти світу визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом

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Звернення ВР № 8199 до парламентів держав світу щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу підтримало 310 нардепів.

"Зараз Україна знову потерпає від агресії росії, тому важливо нагадати світу ці жахливі уроки історії та вшанувати пам'ять всіх загиблих внаслідок злочинної політики тоталітарного режиму", - зазначив нардеп.

Додамо

На цей і наступний рік припадають 90-ті роковини однієї з найжахливіших подій для нашого народу — Голодомору 1932-1933 рр.