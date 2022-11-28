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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Ічкерія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Ічкерія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Київ • УНН

 • 1192323 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Республіка Ічкерія визнала Голодомор 1932—1933 років в Україні актом геноциду українського народу.

Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідну постанову на сайті Президії уряду ЧР.

Цитата

“Сьогодні, коли Росія знову робить агресію щодо України, дуже важливо називати історичні події своїми іменами. Протягом усієї історії, прикриваючись заявами про дружбу та „братні народи“, Москва намагалася знищити українців. Одним із прикладів цього є штучно організований голод 1932–1933 років, який забрав до 7 мільйонів життів українських селян. Він став результатом політики насильницької колективізації, яку проводив уряд Радянського Союзу, який вважав українське селянство опорою для національного руху і тому вживав заходів щодо його знищення. У селян забирали не лише зерно, а й усі продукти харчування і навіть те, що можна було обміняти на продукти, прирікаючи їх на голодну смерть”, — йдеться у постанові.

Деталі

У документі президентка Ічкерії зазначає, що “у наших народів однакові цілі та спільний ворог”. Її народ вдячний українському народу, Президенту України та Верховній Раді України за визнання 18 жовтня 2022 року Україною Чеченської Республіки Ічкерія — Тимчасово окупованої рф — росією територією та засудження геноциду чеченського народу.

Додамо

Українці у XX сторіччі пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Наймасштабнішим був голод 1932-1933 років — саме його називають геноцидом українського народу, здійсненим сталінським режимом і саме сьогодні вшановується пам’ять загиблих під час Голодоморів

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