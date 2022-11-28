Ичкерия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Цитата

“Сегодня, когда Россия снова совершает агрессию в отношении Украины, очень важно называть исторические события своими именами. На протяжении всей истории, прикрываясь заявлениями о дружбе и „братских народах“, Москва пыталась уничтожить украинцев. Одним из примеров этого является искусственно организованный голод 1932–1933 годов, унесший до 7 миллионов жизней украинских крестьян, который стал результатом политики насильственной коллективизации, проводимой правительством Советского Союза, который считал украинское крестьянство опорой для национального движения и поэтому принимал меры по его уничтожению: забирали не только зерно, но и все продукты питания и даже то, что можно было обменять на продукты, обрекая их на голодную смерть”, — говорится в постановлении.

Детали

В документе президент Ичкерии отмечает, что “у наших народов одинаковые цели и общий враг”. Ее народ благодарен украинскому народу, Президенту Украины и Верховной Раде Украины за признание 18 октября 2022 года Украиной Чеченской Республики Ичкерия — Временно оккупированной РФ — россией территорией и осуждение геноцида чеченского народа.

Добавим

Украинцы в XX веке пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Самым масштабным был голод 1932-1933 годов — именно его называют геноцидом украинского народа, осуществленным сталинским режимом и именно сегодня чествуется память погибших во время Голодоморов.