Зеленський закликав Європарламент визнати Голодомор геноцидом українського народу

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"Шановні депутати, я знаю, що ви завтра будете розглядати питання про визнання геноцидом злочину Голодомору проти українського народу. І я закликаю вас підтримати таке визнання максимальною більшістю голосів задля встановлення справедливості. Європа має дати максимально сильний сигнал, щоб історія трагедій на нашому континенті, в історії злочинів проти людства й людяності, скоєних на нашій з вами землі, не залишила жодної прогалини", – сказав Зеленський.

Нагадаємо

Нещодавно Республіка Ічкерія, Молдова, Румунія визнали Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.