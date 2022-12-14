Зеленський закликав Європарламент визнати Голодомор геноцидом українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський парламент визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це він заявив під час онлайн-виступу на церемонії вручення премії Андрія Сахарова, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Шановні депутати, я знаю, що ви завтра будете розглядати питання про визнання геноцидом злочину Голодомору проти українського народу. І я закликаю вас підтримати таке визнання максимальною більшістю голосів задля встановлення справедливості. Європа має дати максимально сильний сигнал, щоб історія трагедій на нашому континенті, в історії злочинів проти людства й людяності, скоєних на нашій з вами землі, не залишила жодної прогалини", – сказав Зеленський.
Нагадаємо
Нещодавно Республіка Ічкерія, Молдова, Румунія визнали Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.