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Молдова визнала Голодомор геноцидом українського народу

Молдова визнала Голодомор геноцидом українського народу

Київ • УНН

 • 873532 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Депутати парламенту Молдови 24 листопада ухвалили декларацію про засудження Великого голоду (Голодомору) в Україні у 1932-1933 роки. Текст декларації зачитав депутат від партії «Дія та солідарність» (PAS) Оазу Нантой. За декларацію проголосували 54 депутати PAS, передає УНН із посиланням на Newsmaker.

Деталі

«Великий голод (Голодомор) в Україні був наслідком запланованих заходів із навмисним наміром фізично винищити опонентів комуністичного режиму та став ключовим інструментом політики масової колективізації та поневолення тих часів. У результаті близько 22,4 мільйона людей були ізольовані в зоні масового голоду», — йдеться в тексті декларації.

Автори також звернули увагу, що у 1998 році президент України видав указ про оголошення кожної четвертої суботи листопада вдень пам'яті жертв політичних репресій та голоду, а у 2003 році 64 країни ООН ухвалили спільну декларацію про засудження Голодомору.

Видання зазначає, що депутатів від опозиції в залі засідань не було. Фракція Блоку комуністів та соціалістів залишила засідання після провалу простого вотуму недовіри до політики міністерства юстиції.

Проте, на початку засідання депутат-комуніст Олег Рейдман запропонував виключити питання щодо прийняття декларації з порядку денного. «Світова історична наука ще не виявила єдиних узвичаєних причин такого страшного явища, як голод. Такі явища відбуваються в минулому, можна згадати голод і в Поволжі та Молдові в 1947 році, і, на жаль, у теперішньому, подивіться на Африку та Азію. Незважаючи на те, що зараз існують інструменти міжнародної солідарності у боротьбі з голодом, але й вони піддаються політизації. У нинішніх умовах недостатньої вивченості питання не варто йти шляхом його політизації. У парламенту є інші нагальні питання, яких PAS ніяк не можуть розпочати», — заявив Рейдман. Пропозиція депутата не набрала потрібної кількості голосів.

Після ухвалення декларації депутати оголосили хвилину мовчання на згадку про жертв Голодомору та жертв нинішньої війни в Україні.

Голодомор — масовий голод, який охопив у 1932–1933 роках всю територію Української РСР у межах, що існували на той період, і спричинив багатомільйонні людські жертви. 2006 року Верховна рада України оголосила Голодомор актом геноциду українського народу. За оцінками демографів, кількість жертв Голодомору становить від 3,5 до 5 млн осіб.

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