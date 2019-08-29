Зеленский выступит с посланием к новым нардепам

"Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принятия присяги новоизбранными народными депутатами Украины. Также он будет присутствовать на открытии первой сессии Верховной Рады Украины ІХ созыва и выступит с внеочередным посланием к народным депутатам", - указали в ОПУ.

Так, 29 августа прошло торжественное заседание Верховной Рады Украины 9-го созыва, а в 13 часов будет первое рабочее заседание ВР.

В "Слуге народа" отметили, что основные законопроекты, которые будут вноситься народными депутатами 29 августа во время первого рабочего заседания Верховной Рады 9-го созыва, связаны с импичментом, вопросами изменений в Конституцию Украины и экономическими и антикоррупционными вопросами.

В партии надеются, что Верховная Рада поддержит все предложенные кадровые решения: и Премьера, правительство, и Генерального прокурора, СБУ, и два министра, которые назначаются от Президента Украины.