Зеленський виступить із посланням до нових нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 29 серпня виступить із позачерговим посланням до народних депутатів Верховної Ради ІХ скликання. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.
"Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди складання присяги новообраними народними депутатами України. Також він буде присутнім на відкритті першої сесії Верховної Ради України ІХ скликання та виступить із позачерговим посланням до народних депутатів", - вказали в ОПУ.
Так, 29 серпня пройшло урочисте засідання Верховної Ради України 9-го скликання, а о 13 годині буде перше робоче засідання ВР.
У "Слузі народу" відзначили, що основні законопроекти, які будуть вноситися народними депутатами 29 серпня під час першого робочого засідання Верховної Ради 9-го скликання, пов’язані з імпічментом, питаннями змін до Конституції України та економічними і антикорупційними питаннями.
У партії сподіваються, що Верховна Рада підтримає всі запропоновані кадрові рішення: і Прем’єра, уряд та Генерального прокурора, СБУ, і два міністри, які назначаються від Президента України.