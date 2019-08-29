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Зеленський виступить із посланням до нових нардепів

Зеленський виступить із посланням до нових нардепів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 29 серпня виступить із позачерговим посланням до народних депутатів Верховної Ради ІХ скликання. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

"Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди складання присяги новообраними народними депутатами України. Також він буде присутнім на відкритті першої сесії Верховної Ради України ІХ скликання та виступить із позачерговим посланням до народних депутатів", - вказали в ОПУ.

Так, 29 серпня пройшло урочисте засідання Верховної Ради України 9-го скликання, а о 13 годині буде перше робоче засідання ВР.

У "Слузі народу" відзначили, що основні законопроекти, які будуть вноситися народними депутатами 29 серпня під час першого робочого засідання Верховної Ради 9-го скликання, пов’язані з імпічментом, питаннями змін до Конституції України та економічними і антикорупційними питаннями.

У партії сподіваються, що Верховна Рада підтримає всі запропоновані кадрові рішення: і Прем’єра, уряд та Генерального прокурора, СБУ, і два міністри, які назначаються від Президента України.

Українські Національні Новини

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