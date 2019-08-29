Зеленський прибув до Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув до парламенту, де сьогодні відбудеться урочисте засідання Верховної Ради 9-го скликання, повідомляє УНН.
Також у Раду прибув мер Києва Віталій Кличко, який приїхав на велосипеді.
Також очікується присутність інших політиків, високопосадовців та інших.
Так, 29 серпня о 10 годині розпочнеться урочисте засідання Верховної Ради України 9-го скликання, а о 13 годині - перше робоче засідання ВР.
У "Слузі народу" відзначили, що основні законопроекти, які будуть вноситися народними депутатами 29 серпня під час першого робочого засідання Верховної Ради 9-го скликання, пов’язані з імпічментом, питаннями змін до Конституції України та економічними і антикорупційними питаннями.
У партії сподіваються, що Верховна Рада підтримає всі запропоновані кадрові рішення: і Прем’єра, уряд та Генерального прокурора, СБУ, і два міністри, які назначаються від Президента України.