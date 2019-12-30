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Зеленский ответил на петицию о лишении Медведчука почетного звания

Зеленский ответил на петицию о лишении Медведчука почетного звания

Киев  •  УНН

 • 34871 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию о лишении народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины". Ответ размещен на сайте Главы государства, передает УНН.

"Полномочия Президента Украины определены статьей 106 Основного Закона Украины, в соответствии с пунктом 25 части первой которой Президент Украины награждает государственными наградами; устанавливает президентские отличия и награждает ими", - говорится в ответе Зеленского на петицию.

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В ответе указано, что действующее законодательство предусматривает два механизма лишения награжденного государственной награды Украины - в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда в случаях, предусмотренных законом и по Закону Украины "О санкциях" - за террористическую деятельность.

"Материалы, соответствующие определенным законом основаниям для принятия Главой государства законного решения, в Офис Президента Украины не поступали", - отмечается в ответе Президента на петицию.

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Добавим, петиция "Лишение Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины" была обнародована 25 сентября 2019 года гражданином В.В.Грезевим и собрала необходимое для рассмотрения Президентом количество голосов - 25 тысяч.

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