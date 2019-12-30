Зеленський відповів на петицію щодо позбавлення Медведчука почесного звання
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію щодо позбавлення народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука звання "Заслужений юрист України". Відповідь розміщена на сайті Глави держави, передає УНН.
"Повноваження Президента України визначено статтею 106 Основного Закону України, відповідно до пункту 25 частини першої якої Президент України нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними", - йдеться у відповіді Зеленського на петицію.
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У відповіді вказано, що чинне законодавство передбачає два механізми позбавлення нагородженого державної нагороди України - у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом і за Законом України "Про санкції" - за терористичну діяльність.
"Матеріали, що відповідають визначеним законом підставам для прийняття Главою держави законного рішення, до Офісу Президента України не надходили", - зазначається у відповіді Президента на петицію.
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Додамо, петиція ’Позбавлення Віктора Медведчука звання "Заслужений юрист України" була оприлюднена 25 вересня 2019 року громадянином В.В.Грезєвим і зібрала необхідну для розгляду Президентом кількість голосів - 25 тисяч.