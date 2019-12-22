Зеленському пропонують ліквідувати посаду Президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президенту України Володимиру Зеленському пропонують ліквідувати посаду Президента як "зайву і особливо небезпечну посаду" для держави. Відповідна петиція № 22/081236-еп розміщена на сайті Глави держави, передає УНН.
"Пропоную ліквідувати посаду Президента України, як зайву і особливо небезпечну посаду для держави Україна. Це підтверджує історія незалежної України з 1991 року і до сьогодні. Наш менталітет, це козацьке коло-парламент. А монарший-президентський устрій від початку ненавичний і порочний для України", - пише автор петиції.
Документ був опублікований 20 грудня і набрав 24 голоси з 25 тис. необхідних. До закінчення збору підписів залишилося 90 днів.
Як повідомляв УНН, раніше Президента України Володимира Зеленського та членів партії "Слуга народу" закликали пересуватися на велосипедах.