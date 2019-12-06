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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Зеленский: выборы на Донбассе должны состояться после восстановления контроля Украины над границей

Зеленский: выборы на Донбассе должны состояться после восстановления контроля Украины над границей

Киев  •  УНН

 • 13181 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что местные выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей должны проходить после разоружения незаконных формирований и при наличии контроля Украины над границей. Об этом президент Зеленский сказал во время ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”, передает УНН.

Отвечая на уточняющий вопрос о “красных линиях” на переговорах в нормандской формате в Париже, Зеленский отметил, что никто не хочет отдавать украинские территории, а выборы на оккупированных территориях не могут быть проведены, если там будут вооруженные люди.

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По его словам, подписанная предыдущим Президентом Украины Петром Порошенко в Минске позиция по границе — сложная.

“Моя позиция очень проста: в момент выборов, когда они состоятся, во временно оккупированных Донецке и Луганске, в данный момент Украина должна полностью контролировать нашу границу. Я уверен в этом. Да, сложная ситуация — как об этом договориться”, — отметил он.

Президент добавил, что накануне переговоров не будет раскрывать всех деталей и позиций, с которыми едет на встречу в нормандской формате.

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Как сообщал УНН, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Эту встречу, в частности, недавно подтвердил сам Зеленский.

Зеленский, частности, рассчитывает на поддержку Франции и Германии во время “нормандского” саммита.

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