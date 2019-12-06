Зеленський: вибори на Донбасі мають відбутись після відновлення контролю України над кордоном

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський упевнений, що місцеві вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей мають відбуватися після роззброєння незаконних формувань та за наявності контролю України над кордоном. Про це президент Зеленський сказав під час ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.