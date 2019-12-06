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Зеленський: вибори на Донбасі мають відбутись після відновлення контролю України над кордоном

Зеленський: вибори на Донбасі мають відбутись після відновлення контролю України над кордоном

Київ • УНН

 • 13183 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський упевнений, що місцеві вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей мають відбуватися після роззброєння незаконних формувань та за наявності контролю України над кордоном. Про це президент Зеленський сказав під час ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.

Відповідаючи на уточнювальне запитання щодо “червоних ліній” на переговорах у Нормандському форматі в Парижі, Зеленський наголосив, що ніхто не хоче віддавати українські території, а вибори на окупованих територіях не можуть бути проведені, якщо там будуть озброєні люди.

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За його словами, підписана попереднім Президентом України Петром Порошенком у Мінську позиція щодо кордону складна.

“Моя позиція дуже проста: в момент виборів, коли вони відбудуться, в тимчасово окупованих Донецьку та Луганську, в цей момент Україна повинна повністю контролювати наш кордон. Я впевнений у цьому. Так, складна ситуація — як про це домовитися”, — зазначив він.

Президент додав, що напередодні переговорів не розкриватиме всіх деталей і позицій, з якими їде на зустріч у Нормандському форматі.

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Як повідомляв УНН, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. Цю зустріч, зокрема, нещодавно підтвердив сам Зеленський.

Зеленський, зокрема, розраховує на підтримку Франції та Німеччини під час “нормандського” саміту.

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