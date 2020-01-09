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Зеленский в "Борисполе" почтил память жертв авиакатастрофы в Иране

Зеленский в "Борисполе" почтил память жертв авиакатастрофы в Иране

Киев  •  УНН

 • 12226 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения в Киев в международном аэропорту "Борисполь" почтил память жертв авиакатастрофы в Иране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"После завершения рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, Владимир Зеленский отправился в аэропорт "Борисполь", чтобы почтить память жертв трагедии. Там Президент возложил цветы к фотографиям погибших", - отметили в ОПУ.

Напомним, в ночь на 9 января под председательством Президента прошло совещание по катастрофе самолета МАУ.

Также Президент обратился к украинцам в связи с катастрофой самолета МАУ.

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин". Позже его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.

В Украине 9 января объявлено днем траура в связи с катастрофой самолета МАУ.

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