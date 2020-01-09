Зеленський у "Борисполі" вшанував пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані

КИЇВ. 9 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський після повернення до Києва у міжнародному аеропорту "Бориспіль" вшанував пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.