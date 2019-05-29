Зеленский провел кадровые перестановки в УГО

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 36743 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 75009 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 88709 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122271 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111451 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137654 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144618 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130125 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130195 просмотра

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Зеленский провел кадровые перестановки в УГО

Зеленский провел кадровые перестановки в УГО

Киев  •  УНН

 • 13919 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Управлении государственной охраны, подписав ряд указов, сообщает УНН.

Так, сегодня Президент Украины уволил с должности начальника Управления государственной охраны Украины Валерия Гелетея, а вместо него назначил Алексея Оцерклевича.

Кроме того, Зеленский также уволил с должности первого заместителя начальника Управления государственной охраны Украины Владимира Дахновского, а на его место назначил Вячеслава Штучного.

Также Президент назначил начальника Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины, которым стал Максим Донець.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Украины, своего советника Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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