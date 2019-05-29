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Зеленський провів кадрові перестановки в УДО

Зеленський провів кадрові перестановки в УДО

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в Управлінні державної охорони, підписавши низку указів, повідомляє УНН.

Так, сьогодні Президент України звільнив з посади начальника Управління державної охорони України Валерія Гелетея, а замість нього призначив Олексія Оцерклевича.

Крім того, Зеленський також звільнив з посади першого заступника начальника Управління державної охорони України Володимира Дахновського, а на його місце призначив Вячеслава Штучного.

Також Президент призначив начальника Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України, яким став Максим Донець.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра фінансів України, свого радника Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Українські Національні Новини

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